Homem foi autuado por posse e uso de droga na 139ª DL. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

PORCIÚNCULA - Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) apreendem maconha e balança de precisão em uma residência localizada na Rua Projetada, bairro Criciúma, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações recebidas pela PM, as drogas estavam sendo embrulhadas para a comercialização. Um suspeito foi abordado pelos militares e durante buscas no imóvel, os agentes apreenderam 2,18 gramas de maconha e uma balança de precisão. O homem foi autuado por posse e uso de droga na 139ª DL, ouvido e liberado.