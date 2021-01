Casal de irmãos foi acolhido na Casa Lar, no município e o fato registrado na 144ª DL Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Um casal de irmãos, sendo menino de 4 anos e menina de 5, em aparente situação de abandono e sozinhas em uma residência, foram resgatados pelo Conselho Tutelar de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Após denuncia, o órgão foi ao bairro Santa Rosa, onde se deparou com a crianças sem a presença de um responsável em casa. Eles foram acolhidos na Casa Lar no município e o fato registrado na 144ª DL, onde o pai ou mãe, responderão inicialmente pelo delito de maus-tratos.