Cerimônia foi transmitida ao vivo pelo face da Câmara Municipal de Itaperuna, o maior município do Noroeste Fluminense. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 01/01/2021 17:46 | Atualizado 01/01/2021 18:05

ITAPERUNA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, PSD, e seu vice, Emanuel Medeiros da Silva, o Nel, PP, além dos 13 vereadores eleitos. A lista indica que o partido que mais conquistou cadeira no Legislativo foi o PSD, com três vereadores eleitos. Já o Cidadania, DEM, PSC e MDB com dois representantes cada. O DC e o PODE possuem um parlamentar empossado cada. A sessão foi transmitida online pela página da Câmara no Facebook. Foram empossados os seguintes parlamentares para o mandato 2021-2024:

Adenilson Zacarias (DC)

Ademir Pessanha (PSD)

Amanda da Aidê (DEM)

Carlinhos Peixeiro (PODE)

Glauber Bastos (CIDADANIA)

Jefinho de Boa Ventura (PSD)

Keila do Toldo (DEM)

Lalá (MDB)

Marquinhos de Retiro (CIDADANIA)

Paulo Cesar Contador (MDB)

Sargento Cristiane (PSD)

Sinei Torresmo (PSC)

Vivi Dentista (PSC)



Logo depois, aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara que definiu por 11 votos favoráveis e dois contrários, o vereador reeleito, Sinei dos Santos Menezes, o Sinei Torresmo, novamente presidente da Casa, sendo desta vez para o biênio 2021-2022. Já o primeiro vice-presidente será o vereador, Paulo Cesar da Silva, o Paulo Cesar Contador; como primeiro-secretário foi escolhido a vereadora, Viviane Braga Ferreira Rodrigues, a Vivi Dentista e ocupando o cargo de 2º secretário será a vereadora, Cristiane de Oliveira Raposo, a sargento Cristiane.



Votaram favorável a composição da Mesa, os vereadores: Amanda da Aidê, Ademir Peçanha, Adenilson Zacarias, Keila do Toldo, Paulo Cesar Contador, Sinei Torresmo, Vivi Dentista e Marquinhos de Retiro.

Alailton Pontes, o Lalá, votou contra a formação da Mesa – “Não quero votar no Sinei porque o povo queria mudança. Nada contra nenhum vereador, mas tenho que a última Câmara não foi bem aceita. Tenho certeza que nos próximos 4 anos será diferente. Parabéns, Sinei, desde já. Temos que mudar para dar condições do perfeito trabalhar junto com o secretariado e o povo futuramente agradecer a cada um de nós.”



Glauber Bastos também foi contra a composição principal – “Confirmo e deixo transparente que não tenho nada contra o presidente Sinei, mas não conte com meu voto por divergências de ideias. Procurei todos e tentei implantar o discurso de independência. Uma Câmara independente é mais forte. Aprendi que isso nos faltou nos últimos 4 anos. Isso daria força ao vereador e voz a população. Quando um prefeito atende um pedido do vereador ele está atendendo um pedido da população. Temos que crescer e desenvolver. Não é só buraco, o problema de Itaperuna. Temos que observar a garantia do emprego, da saúde, educação em nosso município.”

Na sequência, após a formação as comissões parlamentares, o presidente da Câmara convidou para discursarem no plenário, um dos ex-presidente da Casa, ex-vereador, José Geraldo Esposti, o Pardal; o novo parlamentar, Adenilson Zacarias, representando os eleitos; o deputado estadual e vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt. Após o vice-prefeito e o chefe do Executivo realizaram seus pronunciamentos.



Pardal, emocionado, iniciou sua fala explicando que “Fiz parte da ala política da administração da candidatura de Alfredo. Junto ao Dr. Elias Meiber, entre outros, fomos o coração da campanha. Fico lisonjeado em ter tido o apoio de candidatos que confiaram em mim na hora da escolha do partido e na organização política. O trabalho foi intenso e fizemos (coligação) oito vereadores com muito empenho e auxílio de todos. Isso me deixa grato demais!”.

O ex-presidente ainda pontuou que “Um rapaz funcionário da saúde me disse que a suplementação de verbas que veio da Câmara teria possibilitado a compra de 50 mil kits da Covid-19 e que teria ocorrido no último dia 30. Agora há dois dias. Mas com 100 mil habitantes será que todos moradores farão exames? O valor pago teria sido R$ 1 milhão e 800 mil. Temos que cobrar. Quero pedir ao novo secretário de saúde, Marcelo, para trazer a comissão e ajudar a contar esses kits. Temos que verificar. Não estou falando que teve roubo, apenas precisamos verificar essa compra as vésperas de mudança de gestão.” Continua após foto.

o novo parlamentar, Adenilson Zacarias, em seu discurso representando os vereadores eleitos. Lili bustilho

Adenilson agradeceu pelo mandato e disse que “É um orgulho fazer parte da primeira Câmara com a maioria de republicanos do país. Digo ao Alfredão que nós vereadores estamos esperançosos de que este governo possa decolar. Ficamos conhecedores de todos os secretários, seremos fiscalizadores, porém também parceiros para que a maquina possa trabalhar com eficiência. Queremos caminhar juntos levando ao nosso povo o respeito e a dignidade.” Continua após foto.

Vereador reeleito, Sinei dos Santos Menezes, o Sinei Torresmo, é novamente presidente da Casa, sendo desta vez para o biênio 2021-2022. Lili Bustilho

O presidente da casa, Sinei Torresmo, durante a solenidade enfatizou que em 20 anos do vice de Alfredo como vereador não há nenhuma conduta que desabone a conduta de Nel. “Parabéns, Nel, por esse cargo maior na esfera política. Sua integridade é merecedora desta escolha do povo. A população soube escolher. O poder legislativo muito orgulho em ter tido vossa excelência por vários anos neste parlamento.” Continua após foto.

Vice-prefeito, Emanuel Medeiros da Silva, o Nel, PP, durante seu pronunciamento de posse. Lili Bustilho

Durante sua fala, Nel, agradeceu a Deus, família, amigos e ao povo pela oportunidade estar como vice-prefeito. “Representar a população é uma honra. São 20 anos de trabalho com confiança que me fizeram cada vez mais me dedicar aos meus mandatos. Assim fiz. Quero salientar que nossa vida depende muito de nossos pais e vivi momentos de aflição junto a meus familiares com meus pais acometidos pela Covi-19, mas curados. Porém na véspera do natal meu pai teve um AVC (derrame cerebral) sendo que Deus é tão maravilhosos que apesar de tudo, de sequelas, me presenteou com a alta dele nesta quinta (31/12). São eles que nos educam. Meu pai trabalhou 40 anos na prefeitura e aprendi muito com eles e principalmente a ser humilde. Vamos fazer a diferença sim. O povo de Itaperuna precisa voltar a sorrir. Tenho certeza que com a equipe escolhida faremos diferença. Tenham certeza que no governo Alfredão e Nel, a Câmara não terá dificuldades porque apresentaremos matérias voltadas ao povo. Não importa quem vai favorecer, o nosso compromisso é com o povo que nos colocou aqui. Que Deus abençoe cada um e ilumine as decisões desta Casa e enfim a de todos desta nossa nova gestão.” Continua após foto.

Prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, PSD, em seu discurso de posse. Lili Bustilho

O novo prefeito declarou emocionado que “Chegar a prefeito é difícil. A caminhada é árdua. Ser eleito a primeira vez é emocionante, mas ser eleito pela segunda vez existe uma reflexão maior. Nessa caminhada dependemos em primeiro lugar de Deus para nos direcionar, nos dar saúde, mas somente juntos teremos resultados benéficos ao povo. Tenho um compromisso muito grande com os todos vereadores porque temos que trabalhar em conjunto. Assim como também junto ao Poder Judiciário. Entendo que a união de todos nós, eleitos, com o povo também é fundamental. Dependemos de cada um assim como dos governos estadual e federal. Temos uma harmonia e isso é um diferencial. Claro que temos nossa reponsabilidade e tenho orgulho em estar prefeito.”



Alfredão acrescentou que “As forças divinas nos dão sabedoria e nos guiam. Passei pela prefeitura por 4 anos e deixamos grandes trabalhos na saúde educação, ação social e isso refletiu nessas eleições. Alfredão não caminha sozinho. Caminha com todos. Preciso que fiscalizem mesmo, cumpram o papel de fiscalizador porque o povo depositou a confiança em cada eleito. Vamos trabalhar da melhor forma possível para nossa cidade. Cada secretário também tem suas responsabilidades então dependemos de todos.”



Início das atuações – “Iniciamos já atuando na saúde Já temos mais 10 leitos para o HSJA. Vamos fortalecer a educação, pois disso vem transformação.", conclui o prefieto.