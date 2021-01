Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 13:54

MIRACEMA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Miracema, no Noroeste Fluminense, o prefeito reeleito, Clóvis Tostes; o vice, Gilson Sales e dos vereadores.



Foram empossados os parlamentares: Fabrício Xavier (PSC); Mauricio Vô Santana (SOLIDARIEDADE); Aimoré da Silva (PSC); Hugo Fernandes (PL); Marcus Felipe Linhares (PP); Serginho da Banca Souza (PP); Carlos Magno (PL); Genessi Rodrigues (REPUBLICANOS); Jocimar Freire (SOLIDARIEDADE); Caio Rocha (PSD) e Marcelo Padilha (REPUBLICANOS).



A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal é composta pro: presidente, Fabrício Xavier; vice-presidente, Genessi Rodrigues; 1º secretário, Jocimar Freire e 2º Sscretário, Carlos Magno. O mandato será de um ano (2021), com direito a prorrogação por mais um ano.



O presidente da casa Legislativa deixou sua mensagem de gratidão aos miracemenses "Fui empossado para o meu terceiro mandato. Tive a honra também de ter sido eleito, por unanimidade, Presidente da Câmara Municipal de Miracema juntamente com a mesa diretora. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade, minha esposa, meus familiares, a todos que caminharam comigo e aos 806 eleitores que me confiaram seu voto e aos meus pares pela confiança depositada. Estaremos de portas abertas para o diálogo e o trabalho em conjunto por um Legislativo fortalecido estreitando nosso bom relacionamento junto ao Executivo", destacou Fabrício. Continua após foto.

Publicidade

Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Divulgação

Publicidade

Marcus Felipe Linhares também se pronunciou. "Fui empossado vereador pro mandato 2021/2024; obrigado aos eleitores! Um novo ciclo, com mais experiência. Teremos muito trabalho para avançar no necessário, precisaremos obter recursos com os governos estadual e federal. No entanto, não faltará trabalho. Estaremos junto aos eleitores e a população em geral! Contamos com o apoio do Deputado Jair Bitencourt, companheiro de todos os momentos e certamente colaboraremos para Miracema avançar! Feliz ano novo!", disse o parlamentar. Continua após foto.

Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Divulgação

Publicidade

A mãe de Jocimar Freire deixou seus agradecimentos. "Gratidão a Deus por sua conquista, meu filho. Sei que fará uma ótima gestão, pois sei da sua capacidade e conheço seu coração. Que Deus o ilumine sempre. Acredito que eu esteja representando todas as mães de nossa querida Miracema, que acredita na educação dada aos nossos filhos. Muito orgulho, muito feliz. 2021 será de muitas conquistas. Parabéns ", sua mãe, Magda Vaz", falou a mãe do vereador. Continua após foto.





Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicidade

A mãe de Hugo Fernandes também registrou sua gratidão pela reeleição do filho. "Dia de grande emoção para a mamãe aqui: posse do meu filho vereador, Hugo Fernandes, Deus abençoes o seu 3º mandato ", afirmou Simone Fernandes. Continua após foto.

Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicidade



Em nota de esclarecimento a Prefeitura e Câmara se posicionaram em relação a transmissão da solenidade. "A transmissão da cerimônia de posse que seria realizada hoje foi interrompida devido a problemas técnicos na internet causados pelo mal tempo. Pedimos desculpas a população e informamos que apesar de não transmitida, a cerimônia ocorreu normalmente.", consta na publicação.

Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicidade

Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicidade