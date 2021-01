Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Fotos: Blog Alan Gonçalves

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 16:43

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cyrillo; seu vice, Otavio Amaral e 13 vereadores. A cerimônia foi restrita e transmitida pelas redes sociais.

O prefeito iniciou seu pronunciamento com mensagem de esperança. "Quero desejar paz, saúde, principalmente, nesse momento de pandemia. Vivemos uma crise que jamais imaginávamos. Venho aqui parte feliz e parte triste, como já expliquei várias vezes, mas venho com um propósito, venho com garra e força." Serginho Cyrillo acrescentou dizendo que "Me falta meu pai, mas tenho muitos amigos ao meu lado. Considero todos aqui parceiros para trabalharmos em prol do bonjesuense", falou.

O chefe do Executivo Municipal entrou na disputa eleitoral dois dias antes do pleito depois que seu pai, o então candidato ao cargo Paulo Sérgio Cyrillo, morreu após um mal súbito durante uma entrevista ao vivo transmitida pela internet.



Na solenidade, o novo prefeito usou uma camisa que foi do pai e lembrou a passagem do patriarca enfatizando ainda a ausência sentida também pela família. "Vestindo neste momento a blusa que foi de meu pai sinto mais força, o sinto presente e sinto que estou sendo guiado lá de cima. Aproveito para pedir aos nobres vereadores que quaisquer problemas que ocorram nos 4 anos fiquem a vontade para nos mostrar para nos esclarecer, ninguém é prefeito. A cada projeto que mandarmos para a Câmara, se possível, for vamos enviar alguém para explicar o motivo. Queremos a participação dos vereadores no dia a dia do nosso governo. Parabenizo a todos os eleitos, pois tenho certeza que farão também o melhor por nossa cidade. Peço a Deus que olhe por todo nós e temos um missão pela frente. Nossa cidade sofre e precisa de ajuda. Somos os designados pelo povo então não vamos medir esforço", concluiu.



Ressaltando a todo o momento a necessidade de união de todos em favor da cidade, Paulo Sérgio pediu que os vereadores estejam presentes na sua gestão, conhecendo de perto os novos secretários e dando sugestões. Ele comentou a importância do vice-prefeito. "Você terá uma caneta como se fosse a do prefeito. A sua decisão vai pesar tanto quanto a minha. Eu preciso da sua participação", esclareceu.

Mesa Legislativa - A maior bancada da Câmara Municipal será do Solidariedade, com 5 vereadores. O PSD conta com 3 vereadores; o DEM com 2 parlamentares e o PSL e o Republicanos com 1 representante cada. A Mesa Diretora da Casa terá como presidente a vereadora Luciara Amil (Republicanos) e como vice- presidente, Clebinho Reis(PSD); 1° Secretário, Marcelinho Vieira (DEM) e 2° secretário, Clerinho da Soledade (PSL). Continua após foto.

Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Divulgação

Veja quem são os parlamentares eleitos, de acordo com informações do TSE:

*Maycon Chaves, do Solidariedade, tem 36 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 102.170,97.

*Moacir da Figueiredo, do Solidariedade, tem 41 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de técnico de enfermagem e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 30.400,00.

*Sergio Crizóstomo, do Solidariedade, tem 45 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de corretor de imóveis, seguros, títulos e valores e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 9.600,00.

*Samuel Junior, do Solidariedade, tem 54 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de advogado e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 166.400,00.

*Léo Xambão, do Solidariedade, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 10.300,00.

*Luciara Amil, do Republicanos, tem 46 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de produtora agropecuária e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 232.246,16.

*Clerinho da Soledade, do PSL, tem 54 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 32.000,00.

*Leo Gas, do PSD, tem 39 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Clebinho Reis, do PSD, tem 41 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 76.380,58.

*Eduardo Paiva, do PSD, tem 49 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de motorista particular e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Jose Luiz, do PSB, tem 58 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 62.000,00.

*Toinzinho da Saúde, do DEM, tem 58 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Marcelinho Vieira, do DEM, tem 45 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 55.842,00.

Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Divulgação

Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Divulgação

Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Divulgação

Prefeito, vice e 13 vereadores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense tomam posse. Divulgação