Familiares da vítima registraram o desaparecimento e as buscas foram intensificadas. Foto: Folha de Italva

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 17:16

CARDOSO MOREIRA - Um idoso, de 61 anos, morreu após o carro que ele conduzia ter caído no Rio Muriaé, em Cardoso Moreira. Ele tinha desaparecido após cair nas águas. A equipe do Destacamento do Corpo de Bombeiros de Italva, cidade próxima, foi acionada para um possível acidente na BR-356.

De acordo com a corporação, indícios deixados às margens da rodovia apontavam que um carro teria saído da pista, atravessado uma cerca, descido uma ribanceira e caído no rio. A cerca estava arrancada, havia rastros na vegetação e peças de carro. Buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. Após o possível registro de desaparecimento na delegacia, as buscas no local foram retomadas. O corpo da vítima foi encontrado por mergulhadores do 5º GBM de Campos dos Goytacazes.

Segundo o levantamento realizado pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do estado do Rio a pedido do O Dia, de 01 de janeiro a 14 de dezembro de 2019 comparando com o mesmo período em 2020 apontam para o aumento de atropelamentos e colisões nas ocorrências atendidas pelo DBM 3/21 de Italva.

Em 2019, o DBM 3/21 registrou 1 atendimento por atropelamento passando para 2 chamados em 2020. Em relação a capotagem houve redução de ocorrências, sendo 34 casos, em 2019, e 22 no ano passado. O aumento de colisões pulou de 25, em 2019, para 53 atendimentos em 2020. Queda de veículos também apresentou crescimento na estatísticas, em 2019 ocorreram 25 chamados subindo para 36 solicitações no ano passado.

