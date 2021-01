Prefeito, vice e vereadores de Cambuci, no Noroeste Fluminense, tomam posse. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 18:57

CAMBUCI - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Cambuci, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Maxwell Vieiga Guimaraes, o Marquinho da Venda (Solidariedade), o vice, Gilson Quarteroli dos Passos, o Gilsinho do Taxi (Solidariedade) e os 9 vereadores. Os parlamentares vão representar 15.514 habitantes.



Em seu pronunciamento, o prefeito deixou registrado sua gratidão pela confiança do povo. "Agradeço primeiramente a Deus por este momento e peço sempre proteção e sabedoria. Em minha história de vida não faltou luta, trabalho e muitos sonhos, aprendi o importante é fazer o bem sem olhar a quem porque quando ela termina vamos embora sem bolsos nem gavetas, não levamos nada apenas um legado que será avaliado e contado pela história", comentou. Ele ainda acrescentou que "Disse inúmeras vezes durante a campanha e volto a repetir que tenho pressa de fazer o bem. Convido a cada cambuciense que carrega consigo essa vontade para caminharmos juntos. Nosso chão tem o DNA do povo brasileiro. Nosso povo é sofrido sem oportunidades e há tempo parou de sorrir. Minha missão é oferecer condições dignas. Não fiz promessas e não seria agora que irei prometer. Tenho sonhos e acredito que com seriedade, honestidade e muito trabalho iremos realizá-los. Vamos colocar Cambuci novamente nos trilho", salientou. Continua após foto.

Prefeito empossado. Foto: reprodução internet

Marquinho da Venda ainda enfatizou em seu discurso que "Sonho com o hospital Moacir Gomes de Azevedo voltando a ser grande. Na educação, sonho com um futuro promissor para nossas crianças e jovens e voltar com a nossa sofrida Apae. Na agricultura, lutaremos por melhores condições ao homem do campo, principalmente, com a melhoria das estradas vicinais. No meu sonho teremos obras, planejamento, veículos para atender todos os necessitados. Nosso servidor público merece respeito e dignidade. Nosso turismo, vocação de nossa terra precisa ser modernizado, reinventado e atrativo para quem vier. Não sou prefeito e com toda certeza teremos erros, mas adianto aqui tem um cambuciense que não desiste nunca", exclamou.

Em suas redes sociais, Marquinho ressaltou sobre a cerimônia da posse ser restrita. "Meus amigos, por conta da pandemia nossa Cerimônia de Posse foi fechada. Gostaria muito de poder compartilhar esse inesquecível momento com cada um de vocês pessoalmente, mas diante desse problema que assola todo o mundo não será possível. Desta forma transmitimos ao vivo na minha página toda Cerimônia. Cambuci voltará a sorrir!, esclareceu.

O prefeito tem 52 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de advogado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 76.000,00. Já o vice Gilsinho do Taxi tem 51 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de taxista e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 51.300,00. Continua após foto.

Vice-prefeito empossado. Foto: reprodução internet

O chefe do Executivo Municipal se dirigiu em sua fala aos munícipes em seu pronuncimaneto. "Ao que contribuíram em cada momento de nossa campanha minha eterna gratidão. Aos 3540 eleitores que escolheram Marquinho da Venda e Gilsinho para representá-los nos próximos 4 anos, meu muito obrigado. Povo de Cambuci os que votaram e os que não votaram no 77 serei o prefeito de todos vocês. Cambuci novos tempos chegarão e votaremos a sorrir", concluiu.

Veja quem são os parlamentares eleitos, de acordo com informações do TSE:

*Césinha, do Solidariedade, tem 46 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 2.000,00.

*Bethanea de Tadeu, do Solidariedade, tem 38 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de professora de ensino médio e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 97.223,00.

*Murillo Defanti, do Solidariedade, tem 35 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de advogado e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 90.999,96.

*Dalmo Campos, do PSL, tem 56 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 672.774,59.

*Cidinha Garcia, do PL, tem 46 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de dono de casa e tem ensino fundamental completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 15.000,00.

*Ceceia Dias, do PL, tem 48 anos, é casada e tem ensino médio incompleto. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 8.978,00.

*Ramon Nego Vel, do PDT, tem 40 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 38.500,00.

*Marllon Chambela, do PDT, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 627.345,45.

*Oscar Mello, do Cidadania, tem 37 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comerciante e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 182.500,00.