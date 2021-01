Distrito de Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrou enxurrada na madrugada desta segunda-feira, 04. Foto: reprodução internet

Por Lili Butilho

Publicado 04/01/2021 05:45 | Atualizado 04/01/2021 07:25

ITAPERUNA – O rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrou por volta das 5h, desta segunda-feira (04/01), a cota de 3,60 metros, o que FEZ a Defesa Civil Municipal alterar o status da vigilância de atenção para ALERTA. Este estágio permanece até a cota de 4 metros. A maior cidade da Região está ainda a cerca de 40 cm para alcançar as inundações consideradas expressivas, em pontos estratégicos, como a “beira rio” e os valões dos bairros Cehab e Boa Fortuna mudando desta maneira o estágio, em um segundo momento, para alarme, o que não é provável que ocorra até no mínimo as próximas 6 horas. Já a inundação total que atingiria a avenida Cardoso Moreira - a principal do município - estaria ainda a cerca de 1 metro de elevação na cota.



A previsão de precipitação de chuvas das últimas 24horas, nas cidades mineiras de Muriaé e Mirai, sendo esta última a nascente do rio Muriaé, ou seja, oa municípios acima (a montante) de Itaperuna, ultrapassou bastante as expectativas de alguns órgãos públicos. Estas águas já passaram por Patrocínio do Muriaé e estão passando por Laje do Muriaé – cidade que está tendo fortes chuvas nesta madrugada (4h) - chegando de forma fracionada a Itaperuna.

Publicidade

A vazão do curso d'água no município registrava às 4 horas, 371 mil litros por segundo, o que significa um escoamento positivo. A diminuição das chuvas ainda durante esta segunda-feira (04/01), em Itaperuna, ocorrendo também essa condição climática nos municípios de Italva, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes, além da nascente, fariam ao anoitecer o rio Muriaé, em Itaperuna, voltar a sua cota normal.

A mudança de estágio para alerta é um hábito dos órgãos públicos para alertar moradores de áreas de encostas/barrancos para que viabilizem a ida para casa de parentes ou amigos.

Publicidade

Raposo - Uma enxurrada, por volta das 3 horas desta madrugada (04) atingiu o distrito de Raposo, na parte central. A moradora, Janaina dos Santos Sipriano, falou ao O Dia que estava acordada acessando sua rede social quando viu uma transmissão ao vivo de um colega mostrando o ocorrido. "Me surpreendi porque a chuva apesar de forte começou quase 1h20, mas não deu tempo de encher tanto assim. Essa semana mesmo já choveu mais forte sendo que não inundou Raposo. Acredito que alguma tromba d"agua tenha acontecido", comenta.

No Centro da cidade algumas ruas ficaram alagadas. Um morador do bairro Cehab que estava no Posto de Saúde Raul Travassos contou a reportagem de O Dia que nas proximidades da unidade de saúde, por volta das 3 horas, o local começou a ser tomado pelas águas. Ele disse que foi marcar ficha para uma consulta médica e foi surpreendido com o alagamento.

Publicidade

Uma moradora do bairro Matadouro informou a nossa reportagem que sua casa foi tomada pelas águas sem ter dado tempo de levantar os móveis.

*Esta reportagem será atualizada a qualquer momento. Feita às 4horas. Atualizada ás 6horas. Veja fotos dos distritos atingidos - Comendador Venâncio e Raposo - e algumas ruas da cidade durante a madrugada desta segunda-feira.

Publicidade

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Publicidade

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Publicidade

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Enxurrada em nos distritos de Raposo e Comendador Venâncio e alagamentos em ruas de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nesta madrugada, 04. Foto: reprodução internet

Publicidade

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Publicidade

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Publicidade

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Publicidade

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Distrito de Raposo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrou enxurrada na madrugada desta segunda-feira, 04. Foto: reprodução internet

Publicidade

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet

Alagamentos em Itaperuna, neta madrugada, 04. reprodução internet