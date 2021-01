De acordo com levantamento do 29º BPM, "roubo a residência e roubo a estabelecimento comercial" apresentaram redução de 100%, comparando o mês de dezembro de 2020 ao mesmo período de 2019. Foto: divulgação/PM

Publicado 06/01/2021 13:54

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fechou o mês de dezembro de 2020 com redução em índices de criminalidade em sua área de policiamento que incluem 9 municípios e seus distritos. Um dos destaques foi referente ao "roubo a residência e roubo a estabelecimento comercial" que apresentaram redução de 100%, se comparado ao mesmo período de 2019.



De acordo com os indicadores da Seção de Planejamento, houve redução de 88% no Furto de Veículos; 75% no roubo e furto a transeuntes; 17% no furto de celular, além do índice “roubo de carga” que permaneceu zerado. As ações operacionais resultaram na apreensão de 6 armas de fogo, 2,484 Kg de maconha e 3, 286 Kg de cocaína.



Ainda de acordo com dados divulgados pelo setor de Relações Púbicas (P5) do 29º BPM, os indicadores de “Letalidade Violenta” e "Roubo de Veículo" foram exceção no mês de dezembro. O primeiro apresentou 04 registros (02 a mais que o mesmo período de 2019) e o segundo apresentou 01 registro, sendo que em 2019 não houve registro. Porém, os mesmos indicadores, “Letalidade Violenta e Roubo de Veículo”, quando comparados o 1º semestre com 2º de 2020, apresentaram redução de 37% e 50%, respectivamente. Resultado do planejamento e readequação do policiamento ostensivo para a área de maior necessidade, bem como realocação de efetivo e viaturas para reforço e melhor cobertura do terreno. A assessoria de comunicação da Unidade salienta que "Estes números demostram o empenho e dedicação dos nossos policiais, que mesmo diante das adversidades, estão se mantendo focados, firmes no objetivo principal da Corporação, que é “Servir e Proteger”!".

O 29º BPM (Itaperuna-RJ) é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou (22) 3822-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias."



Informações anônimas sobre atos ilícitos ou que levem a Polícia a desvendar um crime podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.





