Bacia do Rio Muriaé, no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, começa a estabilizar na manhã deste dia 05 de janeiro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 10:36 | Atualizado 05/01/2021 11:48

ITAPERUNA - A manhã desta terça-feira, 05, começou a registrar uma estabilização nível do Rio Muriaé - cota do canal - no perímetro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Dados obtidos por meio da Agência Nacional de Águas (ANA) indicavam que às 11h15, o curso d'água marcava 4,56 metros com o escoamento sendo de 767 mil litros por segundo. Esta cota estaria sendo mantida praticamente desde às 8h15, o que significa um sinal positivo, para órgãos públicos especializados.



De acordo com coronel BM Joelson de Oliveira, coordenador regional de Defesa Civil do Noroeste/Noroeste Fluminense, as águas devem apresentar uma caída em seu volume ainda na tarde desta terça-feira, 05, no perímetro de Itaperuna. "Acreditamos que ao estabilizar nas próximas horas, as águas comecem a descer lentamente. O panorama da Região da bacia Muriaé indicou transbordo ocorrido em Italva, Itaperuna e Laje do Muriaé, porém como não há previsão de grande volume de chuvas ao longo do dia, então a situação deve continuar sendo favorável", comentou. Em relação a transtornos maiores, ele explica a importância de outro curso d'água da Região. "Não tivemos uma cheia maior, como a de fevereiro de 2020, porque o rio Carangola, que é um dos principais afluentes do Muriaé, manteve-se baixo. Não ter chovido para o lado do Carangola favoreceu também, se o volume dele aumentar acarreta um estrago muito grande. Quando esses dois rios enchem é praticamente certo ocorrer uma enchente de volume considerado dentro do município de Itaperuna", esclareceu. Continua após o vídeo.

Questionado pela reportagem de O Dia sobre a situação do Noroeste Fluminense, o coordenador ainda acrescentou que "Em Italva e Cardoso Moreira, ainda tem uma pequena subida, pois a água esta passando para lá, mas deve estabilizar até o final da tarde. Já em Cardoso, o rio não transbordou. Em Bom Jesus do Itabapoana teve transbordo, mas já voltou para calha nesta madrugada (05). A tendência é que desça lentamente ainda no período da manha ate retornar para a calha em Itaperuna. O fato de não ter previsão de chuvas de grande volume nos tranquiliza. Com o rio bem cheio qualquer volume de chuva poderia prejudicar", concluiu. Continua após o vídeo.

Medições do Rio Muriaé, no perímetro de Itaperuna (dados obtidos por meio da Agência Nacional de Águas (ANA) :

Hora Cota do canal Vazão

Às 11h15---------4,56 metros------- 767 mil litros por segundo

Às 10h15---------4,56 metros------- 767 mil litros por segundo

Às 09h15---------4,56 metros------767 mil litros por segundo

Às 08h15---------4,55 metros-------763 mil litros por segundo

Às 04h15---------4,50 metros-------742 mil litros por segundo

Às 01h15---------4,42 metros-------709 mil litros por segundo

Dia 05/01/2021 - Às 01h15---------4,42 metros-------709 mil litros por segundo

Às 23h15---------4,36 metros-------685 mil litros por segundo

Às 22h15---------4,34 metros-------677 mil litros por segundo

Às 21h15---------4,31 metros-------665 mil litros por segundo

Às 20h15---------4,28 metros-------653 mil litros por segundo

Às 19h15---------4,25 metros-------642 mil litros por segundo

Às 18h15---------4,21 metros-------626 mil litros por segundo

Às 17h15---------4,19 metros-------618 mil litros por segundo

Às 16h15---------4,15 metros-------603 mil litros por segundo

Às 14h15---------4,07 metros-------573 mil litros por segundo

Às 13h15---------3,02 metros-------555 mil litro por segundo

Às 11h15---------3,92 metros-------519 mil litro por segundo

Dia 04/01/2021 - Às 9h15----------3,81 metros-------481 mil litros por segundo

Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros).

Major PM Luz, secretário da Defesa Civil Municipal, tsalienta que equipes seguem monitorando a cidade e principalmente distritos; o órgão está à disposição da população para quaisquer emergências. *Reportagem atualizada às 12h

