Festa precisou ser adaptada devido à pandemia de Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 14:22

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Apesar das restrições e isolamento social impostos pelas regras de controle e combate a Covid-19, a cultura e faz preente como pode e acompanha a inovações tecnológicas. Em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, nesta quarta-feira (06/01), Dia de Reis, será especial. Visando resgatar a cultura das folias na cidade, a Prefeitura promoverá uma “Live Cultural”.

A Folia de Reis, também chamada de Reisado ou Festa de Santos Reis, é uma das festas populares mais tradicionais no Brasil. Com caráter cultural e religioso, o “Reisado” ocorre geralmente entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. Mas, em 2021 essa festa precisou ser adaptada devido à pandemia de Covid-19.



A live acontecerá a partir das 19h e será transmitida pela página do Facebook da Prefeitura de Pádua. No ano passado, a Secretaria de Educação e Cultura realizou o tradicional Encontro de Folias de Reis de Pádua. O evento, que faz parte do calendário municipal de eventos e reuniu grupos de Folias de Reis em comemoração ao Dia de Reis, reuniu grande público.