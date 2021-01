O influencer itaperunense, Rodrigo Oliver, promoveu um worshop, em Guarapari, ES, com grandes personalidades que são influenciadores idigtais. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 15:25 | Atualizado 06/01/2021 20:53

O mundo digital, em especial a mídia social, nunca esteve tão presente na vida das pessoas como no último ano. A comunicação feita pela internet avançou mais ainda em 2020 com o período de pandemia. Com o objetivo de debater sobre produção de conteúdo, mercado de trabalho, estratégia de marketing, entre outros temas, o itaperunense e influenciador digital, Rodrigo Oliver, após as férias no exterior, promoveu um worshop, em Guarapari, ES, com grandes personalidades que também são influencers.

Representando a cidade capixaba estavam Tiago Ravaiani; Emerson Almeida; Carol Rangel; Lari Almeida; Kerollayne; Jeff Barbosa; Clara Serafim; Dandara; Lays Marchezi; Luma Palaoro; Filipe Aragão; a dançarina do programa do Faustão e modelo Thaynara. O encontro foi realizado nesta terça-feira, 05, no Restaurante Taicco’S, seguindo as determinações e orientações de prevenção a Covid-19.

Na ocasião, também foram abordados temas que envolvem: Saúde e bem estar; Empreendedorismo; Cultura Digital; e Moda e comportamento. O workshop sobre o mundo digital e os novos projetos no Espírito Santo resultaram em novos projetos e parcerias fechadas para esse início de ano. "O intuito é agregar valores ao trabalho dentro da diversidade de cada um. Por fim Rodrigo Oliver agradeceu o carinho recebido na cidade tanto dos influencers como dos seguidores da cidade", comentou Rodrigo Oliver. Continua após foto.

Workshop reuniu influenciadores digitais que são destaque nas mídias sociais, Foto: divulgação

Gerar conteúdos para páginas, blogs e sites também fazem parte da Mídia Digital. Essa forma de trabalho de gerar conteúdo, tem como principal função em criar um relacionamento com os usuários, principalmente quando falamos de redes sociais.



O símbolo @ é utilizado na rede social para citar usuários, então O Dia preparou a lista dos influencers participantes usando esta referida nomenclatura. Veja a lista:

O marketing de influência é uma estratégia utilizada também por grandes marcas há muitos anos, desde o uso da imagem de artistas e atualmente com pequenos e grandes influenciadores.

Workshop reuniu influenciadores digitais que são destaque nas mídias sociais. Foto: divulgação

