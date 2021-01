Secretaria de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, atuando em diversas ações no município. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 17:39

PORCIÚNCULA - A equipe da Secretaria de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem atuado com frequência para atender os moradores nas mais diversas questões. Nesta quarta-feira, 06, a equipe retirou um enxame de abelhas próximo à olaria, capturou uma cobra no bairro João Braz e realizou a desinfecção no Lar dos Idosos.



A prefeitura também interditou uma rua no bairro João Braz onde houve desabamento de duas residências e tem acompanhado de perto o nível do Rio Carangola. A boa notícia desta quarta-feira, 06, é o recuo do nível do rio que banha a cidade, que chegou a 3,80m no fim de semana, atingindo a cota de atenção. Hoje o Rio Carangola encontra-se com 2,34m.



A Defesa Civil Porciúncula-RJ informa:

Rio Carangola em 06/01/2021 às 13h - Nível: 2,34

Cota de Atenção: 3,80

Cota de Alerta: 4,80

Cota de Inundação: 5,20m

