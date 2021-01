Vítima de violência doméstica se submeteu a exame de corpo de delito e, posteriormente, foi encaminhada à UPA. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/01/2021 08:00

ITAPERUNA - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, com base na Lei Maria da Penha, no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Uma mulher foi até a residência localizada na Rua Mozart Bastos Soares sendo surpreendida pelo ex-companheiro. Ela acabou caindo após ser agredida com socos e chutes, de acordo com a vítima.

Policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local, mas o suspeito já havia saído. Quando o fato estava sendo apurado 143ª Delegacia Legal, os militares foram informados que o homem havia retornado ao endereço e teria começado a quebrar pertences da ex-mulher. Em seguida, o infrator foi localizado e detido pelos policiais. A vítima se submeteu a exame de corpo de delito e, posteriormente, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.