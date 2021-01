Suspeito foi preso por agredir a companheira de 14 anos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 20:29

Natividade - Um jovem de 18 anos, réu em um processo por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi preso no bairro Popular Velha, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Ele era suspeito de agredir a companheira de 14 anos, tendo então sido proibido de se aproximar ou manter contato com a adolescente, mas recentemente ainda teria ameaçado matá-la.



Por descumprimento de medida protetiva, a ordem de detenção foi executada por agentes da 140ª Delegacia Legal, que prenderam o rapaz que ficará à disposição da justiça no presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna.