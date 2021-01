A previsão dos órgãos públicos é que a chamada cota do canal, no perímetro de Italva, no Noroeste Fluminense continue recuando nas próximas horas. Foto: Italva online

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 21:21 | Atualizado 06/01/2021 21:28

ITALVA - O nível do Rio Muriaé - cota do canal - está baixando em Italva, no Noroeste Fluminense. Dados do Sistema de Alerta de Cheias do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) apontaram para o aumento durante toda terça-feira (05/01) chegando ao maior volume por volta das 19h, tendo após registros de oscilações até que na madrugada de hoje (06) quando começou a diminuir. A medição das 20h45 apontava para 5,22 metros, o que significou uma redução de 7 cm em meia hora.

A previsão dos órgãos públicos é que o nível continue recuando, já que a chuva cessou na Região e nas cabeceiras; a água também está escoando nos municípios à montante. A cota de transbordo total é de 6,50 metros.

Veja algumas das cotas do canal no perímetro de Italva (dados do Alerta de cheiasdo Inea)

Hora Nível

Noite (06)

20h45 5,22 metros

20h30 5,25 metros

20h15 5,29 metros

19h45 5,32 metros

Tarde (06)

17h45 5,44 metros

16h45 5,51 metros

14h15 5,65 metros



Manhã (06)

11h 5,79 metros

9h15 5,89 metros

