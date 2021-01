De acordo com o CPTEC, ao longo do dia de hoje, a temperatura deve variar entre 22°C e 36°C na Região. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/01/2021 07:30

Colocar o guarda-chuva na bolsa, nesta quinta-feira, 07, é o mais indicado para moradores de todas as cidades do Noroeste Fluminense devido a previsão de variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). De acordo com o órgão, ao longo do dia de hoje, a temperatura deve variar entre 22°C e 36°C na Região.

Confira a previsão do CPTEC por município, nesta quinta-feira:

*Itaperuna: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 23°; Prob. Chuva 80% e Índice UV 14;

*Italva: Temp. Máxima 35°; Temp. Mínima 24°; Prob. Chuva 80% e Índice UV 13;

*Laje do Muriaé: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Natividade: Temp. Máxima 35°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Varre-Sai: Temp. Máxima 32°; Temp. Mínima 20°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*São José de Ubá: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 24°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Porciúncula: Temp. Máxima 35°; Temp. Mínima 23°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Cardoso Moreira: Temp. Máxima 34°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 13;

*Bom Jesus do Itabapoana: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 23°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 13;

*Itaocara: Temp. Máxima 35°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Cambuci: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 25°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Aperibé: Temp. Máxima 35°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Santo Antônio de Pádua: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 22°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14;

*Miracema: Temp. Máxima 36°; Temp. Mínima 24°; Prob. Chuva 80%; Índice UV 14.