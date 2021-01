Defesa Civil Estadual informa que em caso de emergência, a população ligue para o telefone 199. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/01/2021 08:00

Colocar o guarda-chuva na bolsa, neste fim de semana, é o mais indicado para moradores de todas as cidades do Noroeste Fluminense. A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu um alerta de previsão de pancada de chuva moderada a forte com vento moderado a ocasionalmente forte até domingo (10) para todo o Noroeste Fluminense. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) também alerta moradores da Região apontando para uma possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde deste sábado, 09, ocorrendo a mesma previsão no domingo.

A Defesa Civil Estadual informa que em caso de emergência, a população ligue para o telefone 199. O orgão ressalta que há possibilidade de grandes acumulados de precipitação para esse período. Efeitos possíveis: Alagamentos, inundações e enxurradas, devido a intensidade da chuva esperada; deslizamentos, devido ao acumulado de chuva previsto; queda de árvores devido a possibilidade de rajadas de vento forte e possibilidade de ocorrência de granizo.