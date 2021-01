Policiais do 29º BPM prenderam o suspeito que foi autuado em flagrante no plantão de área da 143ª Delegacia Legal. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 08:00

ITALVA - Um homem de 53 anos foi preso no Centro de Italva, no Noroeste Fluminense, por descumprimento de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Por ordem da Justiça, ele estava proibido de se aproximar ou manter qualquer contado com a mulher de 35 anos, mas dirigiu palavras ofensivas contra esta, na Avenida Antônio Ferreira da Fonseca. Acionados, policiais do 29º BPM detiveram o suspeito que foi autuado em flagrante no plantão de área da 143ª Delegacia Legal sendo transferido ao presídio já que o crime é inafiançável.