O caso foi apresentado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 17:00

LAJE DO MURIAÉ - Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação de policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ), na Rua Orozimbo Ferreira Matheus, Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. O suspeito foi visto saindo do matagal e seguindo em direção a uma residência. Ele foi teria jogado uma sacola por cima de um móvel. O material foi recolhido sendo 12 buchas de maconha, dois pinos de cocaína e R$ 771. O caso foi apresentado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e o envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.