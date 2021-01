Ação do Inea por meio do Parque Estadual do Desengano. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 09:00

Trinta e oito pássaros resgatados nos municípios de Itaocara e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, foram devolvidos à natureza na primeira semana deste ano. Asa aves seriam vendidas no tráfico de animais silvestres, de acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que realizou a ação por meio do Parque Estadual do Desengano. Levantamento do órgão, aponta que entre as aves resgatadas estavam 24 Coleiros (Sporophila caerulescens), cinco Tizius (Volatinia jacarina), três Trinca-ferros (Saltator similis), quatro Canários-da-terra (Sicalis flaveola), um Tico-Tico (Zonotrichia capensis) e um Galinho-da-serra (Rupicola rupicola).



Denúncias de crimes ambientais em todo o Estado do Rio podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), (21) 2253-1177 (capital), ou através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.







Publicidade

Publicidade