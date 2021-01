Suspeito foi autuado em flagrante na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 12:00

ITAPERUNA - Policiais do 29º BPM (Itaoeruna-RJ) prenderam um suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Frigorífico, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A denúncia inicial indicava que um homem de 30 anos estaria armado em um bar na Rua Zoelo Sola, mas nenhuma arma foi encontrada. Dando continuidade a ação, militares encontraram 39 pinos e oito papelotes de cocaína que estavam escondidos no interior da geladeira da residência do envolvido. Foram apreendidos também um celular e R$ 985,00 em dinheiro. Autuado em flagrante na 143ª Delegacia Legal, o suspeito deve ser transferido ao sistema penitenciário onde ficará à disposição da justiça.