Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 19:25

ITAPERUNA - Um homem de 54 anos, morreu durante um acidente na Rua General Osório, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros obtidas pelo O Dia, a vítima estava em uma moto quando por volta das 17h, teria colidido com um poste próximo a um estabelecimento comercial; ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Em outra ocasião, uma mulher de 61 anos ficou ferida durante colisão no KM 53, na BR-356, localidade conhecida como Palanquinho, no trecho entre os municípios de Italva e Itaperuna. O 21º Grupamento de Bombeiros Militar (Itaperuna-RJ) foi acionado para o atendimento de pelo menos dois graves acidentes de trânsito nesta terça-feira, 12, em um intervalo de aproximadamente 8 horas. Continua após vídeo:







