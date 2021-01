Há seis miracemenses internados por complicações da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/01/2021 11:00

Miracema - Mais duas mortes por complicações em decorrência do novo coronavírus foram confirmadas em Miracema, no Noroeste Fluminense. De acordo com o último boletim epidemiológico (12/01), a cidade totaliza 23 óbitos e outras 05 mortes seguem em investigação. O acumulado de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 1.125, sendo que 995 já se recuperaram.

Miracema possui 102 infectados e 509 casos suspeitos em investigação. Há seis pessoas internadas e 605 em isolamento domiciliar. Os óbitos confirmados são de moradores de Alto do Cruzeiro, Caloi, Cehab, Centro, Hospital, Jardim Beverly, Nossa Senhora Aparecida, Paraíso do Tobias, Rodagem, Santa Tereza, Vila Nova e Viradouro.

Último boletim epidemiológico (12/01) detalhando casos por bairros. Foto: divulgação