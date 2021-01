Agentes da 139ª Delegacia Legal de Porciúncula localizaram a mulher, na Rua Deputado Carlos Pinto Filho, no Centro da cidade. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/01/2021 17:00

Porciúncula - Uma mulher de 26 anos que estaria envolvida com o tráfico de drogas, foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva, na Rua Deputado Carlos Pinto Filho, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Agentes da 139ª Delegacia Legal localizaram a suspeita e registraram o cumprimento do mandado judicial. A mulher foi encaminhada ao presídio feminino em Campos dos Goytacazes. De acordo com a Polícia, ela foi presa em 2019, mas estava em liberdade provisória, ato que acabou sendo revogado pela 2ª Câmara Criminal do TJ-RJ, após recurso interposto pelo Ministério Público.