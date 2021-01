Ônibus do Hemocentro estará estacionado ao lado da portaria principal do Hospital São Vicente de Paulo. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/01/2021 10:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informa que no dia 21 de janeiro de 2021, a partir das 9h, o ônibus do Hemocentro estará estacionado ao lado da portaria principal do Hospital São Vicente de Paulo para a coleta de sangue das pessoas que possam e desejem doá-lo. O Hospital São Vicente de Paulo está localizado na Rua Tenente José Teixeira, 473, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana.



Condições para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional;

Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (menores de 18 anos devem apresentar autorização para doação assinada pelo pai, mãe ou responsável legal);

Ter peso acima de 50kg;



Recomendações para o dia da doação:

Não estar em jejum;

Não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas;

Fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

Evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação;



Quem não deve doar sangue?

Quem teve diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade;

Ter tido gripe há menos de 7 dias;

Ser portador de doenças crônicas (quem tem diabetes e usa insulina e com lesão em mais de um órgão; hipertensão arterial severa; asma/bronquite com crises sem controle);

Mulheres grávidas ou que estejam amamentando;

Usuários de drogas;

Pessoas expostas a situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, hepatites e sífilis;

Aqueles que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos;

Ter feito tatuagem ou piercing há menos de 1 ano;