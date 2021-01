Prazo entre os dias 14 e 20 de janeiro de 2021. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/01/2021 17:00



Começou neta quinta-feira (14) o período de pré-matrícula das escolas da rede municipal de ensino. O processo será realizado de maneira digital através do portal da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), www.semedita.com.br , entre os dias 14 e 20 de janeiro de 2021.



Aqueles que realizaram a renovação de matrícula no ano passado (de 23 de novembro a 4 de dezembro de 2020) já garantiram as suas vagas.



A pré-matrícula é destinada à Educação Infantil, Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano de escolaridade) e Educação de Jovens e Adultos (da Fase I à Fase IX).



ATENÇÃO: a realização da inscrição não garante a vaga do seu filho(a), aguarde o contato da Unidade de Ensino desejada.



Para mais informações, entre em contato com a SEMED pelo telefone: (022) 3822-6427.