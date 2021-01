A apreensão foi registrada na 143ª Delegacia Legal. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/01/2021 13:00

ITAPERUNA - Vinte e cinco pinos de cocaína e 24 buchas de maconha com descrição de uma facção criminosa foram apreendidos durante ação de combate ao crime, no bairro Surubi, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) receberam informações sobre a existência de um suposto traficante com drogas em uma residência na Rua Dalka Lobo de Rezende Tinoco. Durante buscas, os militares apreenderam o material que foi encaminhado à perícia resultando 36,5g de maconha e 28,5g de cocaína. A apreensão foi registrada na 143ª Delegacia Legal.