Por Lili Bustilho

Publicado 15/01/2021 09:00

Porciúncula - A semana segue com gestos de gratidão e elogios de diversos moradores de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, direcionados ao 29º BPM (Itaperuna-RJ) após duas jovens se perderem em uma mata fechada, na área da Pedra do Pirineu, zona rural do município e serem resgatadas. A reportagem de O Dia recebeu diversas mensagens de leitores da Região expressando o carinho pela corporação e agradecimentos, pessoas sensibilizadas com os esforços para que as vítimas fossem encontradas rapidamente e em segurança.



Na tarde do último sábado, 09/01, policiais que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 3ª Cia do 29º BPM, foram muito além do lema da corporação que é "Servir e proteger!". As vítimas acionaram o serviço de emergência pelo telefone 190, por volta das 13h20, comunicando que estavam perdidas no local. Ao serem informados sobre o fato, os militares argento Edi Wilson e os Cabos Moraes, Mafassini e Gilberto com ajuda de dois moradores, iniciaram as buscas em toda a área. Chovia muito na ocasião, mas após algumas horas, as jovens foram localizadas e receberam os cuidados da equipe do Corpo de Bombeiros que chegou prestou os primeiros socorros e as conduziu ao Posto de Urgência do Município para atendimento. Continua após o vídeo.

A professora aposentada, Lurdes de Souza de 60 anos deixou registrado o reconhecimento ao 29º BPM. "Sinto muito orgulho em morar em uma cidade com policiais comprometidos com a população. Essa não é a primeira vez que policiais são grandes heróis. Praticamente todo dia esses guerreiros se dedicam em uma missão que precisa ser mais valorizada. Minha família mora quase toda no Noroeste Fluminense e assim percebemos que a segurança pública, graças a Deus, nos é proporcionada. Imagino que o próximo fim de semana seja de lembranças para os familiares das jovens, mas com certeza de alívio e alegrias", comentou.

O vendedor, Sergio Duarte, 36 anos, conta que ser policial é algo que depende de vocação. "Sinceramente não tenho esse dom. Imagina durante um plantão ser avisado de pessoas perdidas na mata e mesmo debaixo de chuva você se ariscar a entrar em locais de pedras e lama, muitas árvores sem equipamentos e enfim contando com a coragem e vontade de ajudar o próximo! Isso realmente merece destaque e mais valorização por parte dos governantes. Profissões que devem ter mais investimento e melhorias em tudo, principalmente nos salários. Dar avida por um desconhecido não tem preço," exclamou.

O estudante de enfermagem, Alan Fraga, 36 anos, destaca que a segurança pública é uma área que requer muito amor ao próximo. "Não me surpreendi com o ato porque nossa Região realmente tem valorosos policiais. Não enfrentando apena o tráfico e o crime diariamente, mas justamente nessas horas e que nos sentimos privilegiados por sermos contemplado com uma qualidade de vida que via a segurança da população. Não troco o interior do estado por outro lugar. Aqui apesar de muita dificuldade em algun setores como ramo de trabalho temo mais qualidade de vida e segurança", pontuou.