Prefeitura de Cardoso Moreira recupera estradas vicinais. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/01/2021 11:00

A Prefeitura de Cardoso Moreira, RJ, através da Secretaria de Agricultura e Ambiente, intensificou os serviços de recuperação das estradas vicinais da Zona Rural do município. De acordo com a prefeitura, a ação tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e o escoamento da produção rural. A estrada do Pão de Ló foi uma das que receberam as máquinas sendo realizados vários serviços. Moradores reclamavam que a estrada sofria com a falta de manutenção.

Recuperação de estradas vicinais em Cardoso Moreira. Foto: divulgação/PMCM

Publicidade

Recuperação de estradas vicinais em Cardoso Moreira. Foto: divulgação/PMCM

Recuperação de estradas vicinais em Cardoso Moreira. Foto: divulgação/PMCM

Publicidade