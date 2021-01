Município teve como chefe do Executivo em 2019, Margareth de Souza Rodrigues Soares. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/01/2021 15:00

ITALVA - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do exercício de 2019 de Italva, no Noroeste Fluminense. Em sessão plenária telepresencial, o Corpo Deliberativo da Corte de Contas aprovou as prestações que seguirá para a Câmara de Vereadores da cidade para a apreciação final.





A conselheira substituta, Andrea Siqueira Martin foi a relatora das contas de Italva. O município teve como chefe do Executivo em 2019, Margareth de Souza Rodrigues Soares, e de acordo com o parecer, aplicou o equivalente a 29,47% das receitas de impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendendo, assim, ao disposto no artigo 212 da CRFB. Já nas ações e serviços públicos de saúde, o Município aplicou o equivalente a 23,94% dos recursos oriundos da arrecadação dos impostos, sendo, portanto, superior aos 15% estabelecidos no artigo 7º da Lei Complementar

nº 141/12. O voto da conselheira ainda apontou 14 ressalvas, igual número de determinações e uma recomendação.



Confira na integra o voto.

VOTO:

I – Pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação, pela

Câmara Municipal, das Contas da Chefe do Poder Executivo do Município de Italva,

Sra. Margareth de Souza Rodrigues Soares, referentes ao Exercício de 2019,

com as seguintes RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO:

RESSALVAS E DETERMINAÇÕES

RESSALVA Nº 1

Não foram implantados todos os Procedimentos Contábeis Patrimoniais com prazolimite até o exercício de 2019, conforme Cronograma de Implantação dos

Procedimentos Contábeis Patrimoniais – (Modelo 25A), estando o município em

desacordo com os prazos estabelecidos na Portaria STN n.º 548/2015.

DETERMINAÇÃO Nº 1

55

Implantar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais não implementados até o prazolimite exercício de 2019, bem como observar a implantação dos demais nos prazos

estabelecidos na Portaria STN n.º 548/2015.

RESSALVA N.º 2

Não cumprimento da meta de resultado nominal estabelecida na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei

Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 2

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no Anexo de Metas

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que estabelece o inciso I do

artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.



RESSALVA N.º 3

Divergência de R$8.283,04 entre o passivo a descoberto apurado na presente

prestação de contas (R$17.349.226,98) e o registrado no Balanço Patrimonial

Consolidado (R$17.357.510,02).

DETERMINAÇÃO N.º 3

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento

à Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 840/16.

56

RESSALVA N.º 4

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP do Regime Próprio de

Previdência Social do Município foi emitido com base em decisão judicial, tendo em

vista a não comprovação do cumprimento de critérios e exigências estabelecidos na

Lei nº 9.717/98.

DETERMINAÇÃO N.º 4

Providenciar a regularização dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº

9.717/98 para fins de emissão do CRP, de modo que o Município não fique

impossibilitado de receber transferências voluntárias de recursos pela União,

impedido de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, contrair

empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades

da Administração direta e indireta da União, bem como por instituições financeiras

federais e de receber os valores eferentes à compensação previdenciária devidos

pelo RGPS.



RESSALVA N.º 5

Conforme evidenciado na declaração encaminhada, o município possui um deficit

atuarial. Entretanto, não foi encaminhada informações sobre as medidas adotadas

para o equacionamento do referido deficit, acompanhada da respectiva

documentação comprobatória.

DETERMINAÇÃO N.º 5

Encaminhar nas próximas prestações de contas, informações sobre as medidas

adotadas visando equacionar o deficit atuarial do Regime Próprio de Previdência

57

Municipal - RPPS, consoante o disposto no art. 53 da Portaria MPS nº 464, de

19/11/2018.

RESSALVA N.º 6

As despesas a seguir, classificadas na função 12 – Educação, não foram

consideradas no cálculo do limite dos gastos com a educação, uma vez que se

referem a gastos na Função 13 – Cultura.(...)

DETERMINAÇÃO N.º 6

Observar a correta classificação das despesas na função 12 – Educação, em

atendimento aos artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/96.



RESSALVA N.º 7

O município aplicou apenas 29,47% de suas receitas na manutenção e

desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite mínimo de 30,00% estabelecido

no artigo 77 da Lei Orgânica do Município – LOM.

DETERMINAÇÃO N.º 7

Observar a aplicação do limite mínimo de recursos na manutenção e

desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o artigo 77 da Lei Orgânica do

Município – LOM.

RESSALVA N.º 8

O município cumpriu parcialmente as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta n.º

02, de 15/01/2018, alterada pela Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3, de 27/03/2018,

no que se refere às atribuições dos agentes financeiros do Fundeb, movimentação

financeira, divulgação das informações sobre transferências e utilização dos

recursos e manutenção da conta única e específica do Fundo.

DETERMINAÇÃO N.º 8

59

Cumprir as regras relativas ao Fundeb, estabelecidas pela Portaria Conjunta

STN/FNDE n.º 02, de 15/01/2018, alterada pela Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3,

de 27/03/2018.



RESSALVA N.º 9

As despesas a seguir, classificadas na função 10 – Saúde, não foram consideradas

no cálculo do limite dos gastos com a saúde, uma vez que estão em desacordo com

o artigo 4° da Lei Complementar n.º 141/12. (...)

DETERMINAÇÃO N.º 9

Observar a correta classificação das despesas na função 10 – Saúde, em

atendimento ao artigo 4° da Lei Complementar n.º 141/12.

RESSALVA N.º 10

O município não criou o código de fonte de recurso específico para classificação dos

recursos de royalties de que trata a Lei Federal nº 12.858/13.

60

DETERMINAÇÃO N.º 10

Providenciar a criação no orçamento municipal de código de fonte de recurso

específico para classificação das receitas provenientes dos royalties de que trata a

Lei Federal nº 12.858/13.



RESSALVA N.º 11

O Poder Executivo não aplicou recursos dos royalties, previstos na Lei Federal n.º

12.858/2013, recebidos em 2018, não atendendo o disposto no § 3º, artigo 2º da

referida Lei.

DETERMINAÇÃO N.º 11

Observar a correta aplicação dos recursos dos royalties, devendo ser aplicado em

2020, além dos recursos recebidos neste exercício, os valores não aplicados no

exercício de 2018, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) na área de

educação e 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde, conforme estabelece o

§ 3º, artigo 2º da Lei nº 12.858/13.

RESSALVA N.º 12

O município não cumpriu integralmente às obrigatoriedades estabelecidas na

legislação relativa aos portais da transparência e acesso à informação pública.

DETERMINAÇÃO N.º 12

61

Implementar ações, visando ao pleno atendimento às exigências, estabelecidas na

Lei Complementar Federal nº 131/09, Lei Complementar Federal nº 101/00, Lei

Federal nº 12.527/11 e no Decreto Federal nº 7.185/10, no que couber, relativas aos

portais de transparência.



RESSALVA N.º 13

Ausência de ampla divulgação dos demonstrativos e demais documentos que

compõem as prestações de contas anuais do Chefe do Poder Executivo, em afronta

ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual c/c o artigo 48 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 13

Implementar ações, visando ao pleno atendimento às exigências estabelecidas no

artigo 126 da Constituição Estadual c/c o artigo 48 da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

RESSALVA N.º 14

O município não cumpriu e não cumpriu integralmente as determinações exaradas

anteriormente por esta Corte.

DETERMINAÇÃO N.º 14

Observar o fiel cumprimento das determinações exaradas por esta Corte.

62



RECOMENDAÇÃO

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável

dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de

programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local,

bem como busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a

compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

II – Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no artigo 26, § 1º, do Regimento

Interno desta Corte, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura

Municipal de Italva, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma

a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de

sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CRFB/88 e no art. 59 da LRF,

pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos

fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham

contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas

por este Tribunal, apresentando Certificado de Auditoria quanto à Regularidade,

Regularidade com Ressalva ou Irregularidade das contas, apontando, ainda, quais

foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a

administração municipal quanto às providências a serem implementadas para a

melhoria da gestão governamental, além de apresentar a análise das determinações

e recomendações exaradas por este Tribunal nas Contas de Governo.



III - Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no artigo 26, § 1º, do Regimento

Interno desta Corte, ao atual prefeito Municipal de Italva, para que seja alertado:

III.1 quanto ao fato de que, ainda durante a atual legislatura, ocorrerão

novas auditorias de monitoramento da gestão dos créditos tributários, para atestação

da implementação das medidas recomendadas ou determinadas por este Tribunal,

63

e seus resultados serão considerados para avaliação de sua gestão, quando da

apreciação das próximas Contas de Governo;

III.2 quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo

constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração

Financeira) referente ao exercício de 2020, encaminhada a esta Corte no exercício

de 2021, a qual passará a considerar na base de cálculo somente as despesas pagas

no exercício, de modo a interpretar a expressão “despesas realizadas” constante do

art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96 como as despesas públicas efetivadas após o

cumprimento das três etapas previstas na Lei Federal nº 4.320/64: empenho,

liquidação e pagamento;

III.3 quanto ao fato de que, para as contas de governo municipais referentes

ao exercício de 2020, a serem apreciadas por esta Corte no exercício de 2021, as

despesas com aquisição de uniformes e afins, custeadas pelo Município, ainda que

distribuídos indistintamente a todos os alunos, serão consideradas despesas de

natureza assistencial, razão pela qual não mais poderão ser consideradas no

cômputo da base de cálculo do limite mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco

por cento), consignado no art. 212 da Constituição Federal, assim como não poderão

mais ser financiadas com recursos do FUNDEB;

III.4 quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo

constitucional, relativo à aplicação de 15% da arrecadação dos impostos a que se

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do

caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal, em ações e serviços

públicos de saúde, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo

(Administração Financeira) a partir do exercício de 2020, encaminhada a esta Corte

no exercício de 2021, a qual passará a ser considerada, para fins de aferição do

cumprimento do artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12, as despesas

liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos a pagar

64

processados e não processados até o limite da disponibilidade de caixa do respectivo

fundo no exercício;

III.5 quanto à necessidade de providenciar a abertura de conta específica

distinta daquela em que se encontram os recursos do Tesouro, bem como garantir

que os recursos serão transferidos ao órgão responsável pela Educação nos prazos

estabelecidos no § 5º do artigo 69 da Lei Federal nº 9.394, de 20.12.1996, com

ciência de que as regras estabelecidas da referida Lei serão objeto de verificação e

acompanhamento nas próximas contas de governo;

III.6 quanto ao fato de que, para as contas de governo municipais referentes

ao exercício de 2021, a serem apreciadas por esta Corte no exercício de 2022, a

receita de contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública – COSIP não

será mais computada para os fins pretendidos no art. 29-A da CRFB;

III.7 quanto à metodologia de verificação da utilização dos recursos dos

royalties, que passará a ser considerada nas Contas de Governo relativas ao

exercício de 2021, a serem encaminhadas no exercício de 2022, no sentido que a

proibição de efetuar despesas com utilização de recursos de royalties alcancem

todos os recursos das compensações financeiras devidas pelo resultado da

exploração de petróleo ou gás natural, compreendidos os seguintes:

a) Royalties pela produção (até 5% da produção) – art. 48 da Lei nº 9.478/97;

b) Royalties pelo excedente de produção – art. 49 da Lei nº 9.478/97;

c) Royalties sob o regime de partilha de produção – Lei nº 12.351/10,

alterada pelo art. 42-B da Lei nº 12.734/12;

d) Participação especial – art. 50 da Lei nº 9.478/97.

lV. Pela COMUNICAÇÃO, com fulcro no artigo 26, § 1º, do Regimento

Interno desta Corte, ao Presidente da Câmara Municipal de Italva, para que tenha

65

ciência quanto à emissão desse parecer prévio, registrando que a íntegra dos autos

se encontra disponível no sítio eletrônico desta Corte;

V. Pelo ARQUIVAMENTO dos autos.

GA-2, de de 2021.

ANDREA SIQUEIRA MARTINS

CONSELHEIRA SUBSTITU

