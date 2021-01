Paduano foi preso no Morro Bela Vista, situado no município de Cambuci, no Noroeste Fluminense; dois mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus, após a instauração do inquérito policial pela 135ª DP de Itaocara. Lili Bustilho

ITAOCARA - A Polícia Civil de Itaocara, no Noroeste Fluminense, por meio do trabalho de inteligência do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da equipe coordenada pelo delegado titular da 135ª Delegacia Legal, Dr. Rodrigo Maia, prendeu um homem de 25 anos, nesta quinta-feira, 14, suspeito por praticar dois assaltos contra vítimas idosas com agressões físicas em ambos os casos. Ele foi localizado no Morro Bela Vista, situado no município de Cambuci. Dois mandados de prisões preventivas foram expedidos pelo juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus, após a instauração do inquérito policial pela DP do município.

Imagens de sistema de monitoramento auxiliaram as investigações. Em uma delas, o rapaz aparece caminhando pela rua, com o rosto coberto, no dia de um dos crimes. Continua após vídeo.



Primeiro assalto contra um senhor - No dia 04 de janeiro, um homem de 72 anos, acionou a policia relatando que estava dentro do banheiro no terminal rodoviário de Itaocara e foi roubado após ter sacado todo seu pagamento em uma agência bancária. De acordo com o idoso, o criminoso que seria branco, de estatura mediana, forte, após anunciar o assalto o agarrou pelo pescoço retirando o valor de R$ 1.000,00 do bolso da vítima. Após o registro a Polícia Civil iniciou a investigação.

Segundo assalto contra duas senhoras - Duas irmãs, sendo uma de 80 anos e outra de 81, compareceram à 135ª DP, no último dia 08, comunicando que foram roubadas após terem sacado o pagamento de aposentadoria, no valor de R$ 1.046,00, em uma agência bancária. Elas informaram que seguiam caminhando para casa quando ao passarem pela Rua Scinio de Araujo, uma delas foi atacada pelo bandido com um soco na costas, momento em que caiu ao chão e teve sua bolsa arrancada. O criminoso saiu correndo sem rumo certo. Após realizado o registro de ocorrência a Polícia Civil iniciou a investigação do caso. Continua após foto.



Rapaz é preso após trabalho de inteligência do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da equipe coordenada pelo delegado titular da 135ª Delegacia de Polícia, Dr. Rodrigo Maia. Foto: divulgação

População enaltece trabalho da Polícia Civil - Moradores de Itaocara disseram à reportagem de O Dia que sentem confiança no trabalho realizado por meio de investigações da Polícia Civil no município, os quais, estão permitindo o desfecho de crimes. Destacam também a ação conjunta com a Polícia Militar em combate e prevenção a crimes como comenta a professora Aparecida da Costa, de 65 anos. "Infelizmente acontecem covardias com idosos em lugares onde menos esperamos. Algumas pessoas entram nesse mundo de bandidagem sem nenhuma piedade. Não poupam nem nós, idosos, que na maioria das vezes não temos como nos defender, mas graças a Deus temos uma Polícia comprometida e que responde rápido. Não troco o interior pela capital, pois sei que aqui apesar de qualquer problema temos qualidade de vida e uma segurança pública atuante em tudo", citou a aposentada.



O estudante de Análise de Sistema, Filipi Ribeiro, de 40 anos, destaca que a atuação rápida da Polícia Civil faz com que bandidos que tentam fugir para o interior recuem e migrem para outras áreas. "Claro que nenhum lugar hoje em dia é 100% seguro, mas com certeza a população que tem as Policiais Civil e Militar atuantes só se beneficia. O dever do Estado é este, mas somos privilegiados em ter policiais civis que mesmo de folga se empenham, lembro que foi noticiado na outra prisão que ocorreu por homicídio que até mesmo o delegado que estava de folga trabalhou. Temos que manter sempre a união da população denunciando crimes com o empenho das policiais Civil e Militar", enfatizou.

