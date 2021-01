Por Lili Bustilho

Publicado 14/01/2021 16:02

ITAPERUNA - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ) informa que realiza operações de combate ao transporte irregular diariamente em todo estado. Na manhã desta quinta-feira (14/01), equipes atuaram no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, onde apreenderam dois veículos flagrados transportando passageiros sem autorização do poder concedente.

fez contato com a assessoria de comunicação do órgão que também alertou que esse tipo de transporte, muitas vezes, não apresenta as condições mínimas de segurança, colocando em risco a vida dos passageiros e de todos que trafegam pela via.A população pode ajudar denunciando as irregularidades na Ouvidoria do Detro-RJ, pelos seguintes canais: telefone (21) 3883-4141, e-mail [email protected] ou WhatsApp (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as ações de fiscalização.