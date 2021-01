Secretaria Municipal de Saúde informa que os dados divulgados no dia 14 de janeiro de 2021, no boletim da COVID-19 somam todos os casos notificados até o momento no município. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/01/2021 16:23 | Atualizado 15/01/2021 17:05

ITAPERUNA - O município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrou 16.314 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, desde o inicio da pandemia até a última quinta-feira. O levantamento oficial divulgado no primeiro boletim epidemiológico do ano, aponta ainda para 147 óbitos em decorrência de complicações da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os dados divulgados no dia 14 de janeiro de 2021, no boletim da COVID-19 somam todos os casos notificados até o momento no município. Uma força tarefa foi realizada pelo órgão nas primeiras semanas de trabalho da gestão para que todos os casos notificados do município fossem divulgados corretamente nesse resultado.

Por meio de nota oficial, a Prefeitura esclareceu o crescimento dos casos. "O aumento abrupto dos números se deve à forma de contagem feita até o ano de 2020, que não levava em consideração todos os resultados de laboratórios particulares e prestadores de serviços do município, além de muitos que não tinham sido registrados no sistema da vigilância", cita o comunicado.



O informativo acrescenta ainda que "O trabalho da Secretaria é mostrar à população a realidade da pandemia na cidade, que é maior do que se imagina, buscando notificações não realizadas e casos não contabilizados anteriormente. Foi constatado uma subnotificação de casos de março a dezembro de 2020, onde foram divulgados 6.765 casos positivos, o equivalente a média de 25 casos positivos diários."



De acordo com o departamento de comunicação da prefeitura "A partir de agora a Secretaria se une a todos os prestadores de serviço de saúde da rede pública, privada ou filantrópica, para que, juntos, notifiquem diretamente no e-SUS VE, que é a ferramenta de registro de notificação de casos suspeitos do novo coronavírus no prazo de 24 horas, como estabelece a portaria 1.792 de julho de 2020."

Boletim epidemiológico de Itaperuna deste dia 14. Foto: divulgação/PMI