Novo secretariado de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, é divulgado. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 16/01/2021 10:00

Porciúncula - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem definido seu primeiro escalão. Leo Coutinho, apresentou a equipe de governo para seu novo mandato.



No Gabinete, permanece como Secretária Municipal, a Assistente Social Márcia Regina Brazolino; como pregoeiro, João César Honório; na Secretaria de Planejamento: Fabiana Mazotto; Secretaria de Educação: Érick Moraes; Secretaria de Administração: Carla Rufino; Secretaria de Promoção Social e Habitação: Maria Antonieta Gomes Correa; Defesa Civil e Infraestrutura Urbana: Josiel de Souza; Procurador: Samyr Caldeira; Secretário de Fazenda: Adriano Monteiro; Controladoria: Daniela Sant’Elmo; Secretaria de Saúde: Higino Lira; Secretaria de Meio ambiente: Erivaldo Pereira; Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento: Ney Paes Barreto; Secretaria de Cultura: Bruna Folly e na Secretaria de Agricultura assume o vice-prefeito Andrio Zaniratti, sem acúmulo de provimentos.



Seguindo a reorganização feita pela administração municipal em 2019 através da Lei Complementar 115/2019, algumas secretarias foram extintas, outras se fundiram, diminuindo os custos administrativos e dando novas nomenclaturas às secretarias.



As secretarias de Obras e de Defesa Civil se juntaram e, desde então, se chama Secretaria Municipal de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana. A Secretaria de Arrecadação foi extinta, transformando-se em Coordenadoria. A Secretaria de Transportes também não existe mais, passando as atribuições de transportes para as secretarias relativas e para o Gabinete.



Outra fusão foi da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer com a Secretaria de Cultura, que passou a ser nomeada Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.