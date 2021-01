Proposta leve, lúdica e recreativa para crianças de 6 a 10 anos terem muita diversão sem renunciar à segurança. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/01/2021 12:30

A pandemia da Covid-19 mudou os hábitos de todo o mundo. Esse ano, a tradicional Colônia de Férias Firjan SESI em todo estado do Rio de Janeiro vai acontecer em formato virtual. As inscrições já estão abertas e acontecerá entre os dias 25 a 29/1.



De acordo com a assessoria de comunicação da Firjan SESI, Trata-se de uma proposta leve, lúdica e recreativa para crianças de 6 a 10 anos terem muita diversão sem renunciar à segurança. As atividades interativas vão acontecer ao vivo, sempre das 10h30 às 12h..