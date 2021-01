Projeto aprovado segue para sanção do prefeito. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 09:00

Porciúncula - A Câmara Municipal de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, realizou a primeira Sessão Extraordinária, convocada para realizar a eleição das comissões permanentes da Casa e para votação do Projeto de Lei nº 01/2021 oriundo do Poder Executivo que “Atualiza vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dá outras providências.” Realizada a votação das comissões, foi posto em votação e discussão o Projeto de Lei que foi aprovado por unanimidade pelos presentes e segue para sanção do prefeito.



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES - SESSÃO LEGISLATIVA 2021/2022

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Jose Henriques da Cunha Netto (Zeca) (MDB)

Relator: Magno Brazolino de Almeida (PP)

Vogal: Sabrina Soares do Valle Oliveira (PSDB)

Publicidade



Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

Presidente: Carlos Marcelo Menin (MDB)

Relator: Magno Brazolino de Almeida (PP)

Vogal: Jefferson Antônio Soares Moreira (PSDB)



Comissão de Serviços Públicos

Presidente: Sabrina Soares do Valle Oliveira (PSDB)

Relator: Wendel Godinho Zanirate (SD)

Vogal: José Henriques da Cunha Netto (Zeca) (MDB)

Publicidade



Comissão de Direitos Humanos e Cidadania

Presidente: Luciano Carvalho Ferreira (SD)

Relator: Luciano Alves Serafim (DEM)

Vogal: Carlos Marcelo Menin (MDB)