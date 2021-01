Um usuário vai responder em liberdade por posse e uso de entorpecente. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/01/2021 15:00

ITAPERUNA - Um homem de 54 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) teriam observado duas pessoas vendendo drogas, na Rua Arnaldo Alcântara. O suposto usuário de droga, que era um homem de 43 anos, foi abordado pelos militares, com ele foram encontrados dois papelotes de cocaína. Já o possível traficante, de 27 anos, correu e não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem.



O suspeito de 54 anos foi abordado pela guarnição sendo apreendido com ele R$ 270. Durante buscas foram encontrados outros três papelotes da mesma substância, idênticos aos que estavam com o usuário. Na 143ª Delegacia Legal, o mais velho foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Já o homem de 43 anos vai responder em liberdade por posse e uso de entorpecente.