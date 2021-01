Ação conjunta das Polícias Civil e Militar localizou suspeito por estrupo ocorrido no Rio. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 08:00

ITALVA - Um homem de 34 anos que estava foragido da justiça pelo crime de estupro ocorrido na capital do Estado do Rio de Janeiro foi preso pela polícia em Italva, no Noroeste Fluminense. As equipes de inteligência das delegacias de Nova Iguaçu (58ª) e de Italva (148ª), com o apoio de policiais do 29º BPM que atuam na 4ª Cia, começaram as buscas pelo suspeito sendo localizado, no Bairro Boa Vista, em cerca de 12 horas de ação. O homem foi encaminhado para a 148ª Delegacia Legal e posteriormente para a 143ª DL de Itaperuna (plantão de área).