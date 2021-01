Rapaz foi autuado por posse e uso de entorpecente na 138ª Delegacia Legal de Italva. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 11:00

Laje do Muriaé - Um jovem foi detido cultivando pé de maconha dentro de lata, em sua residência localizada na zona rural de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. No endereço os policiais do 29º BPM (Itaperuna) fizeram contato com o suspeito e iniciaram buscas. Além da lata com a planta, foram apreendidas duas buchas de maconha. O rapaz foi autuado por posse e uso de entorpecente na 138ª Delegacia Legal, ouvido e liberado.