Ação dos policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 2ª Cia do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).

Publicado 18/01/2021 12:00

Aperibé - Um casal foi preso por tentativa de homicídio, na Curva dos Fagundes, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. O homem seria o autor do disparo e a mulher teria envolvimento no crime, inclusive, na tentativa de esconder a arma. A vítima, que foi atingida por um disparo na perna, acionou a Polícia Militar. Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 2ª Cia do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram até a casa da dupla onde tentaram por várias vezes contato com o suspeito e após muitas tentativas ele apareceu no portão, mas não quis abri-lo.





Os militares usaram os meios necessários para conseguir abrir o portão, com apoio de outras equipes e prender o suspeito. A arma usada no crime, um revólver de calibre 38 com numeração raspada, foi apreendida. Durante a ocorrência, o suspeito informou aos policiais que havia escondido a arma embaixo da pia, mas os PMs não encontraram a arma no local citado por ele, apenas 14 munições, sendo uma deflagrada.



A mulher do suspeito também foi presa por envolvimento no crime. Ao ser questionada sobre a arma, ela informou que havia escondido a mesma em sua roupa íntima. O casal foi encaminhado para a 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua, onde o crime foi registrado. Os dois foram autuados por tentativa de homicídio com agravante de premeditação.