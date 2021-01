Policiais do 29º BPM (Itaperuna) preservaram o local para a realização da perícia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 17/01/2021 14:29 | Atualizado 17/01/2021 17:37

ITAPERUNA - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado neste domingo, 17, na zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima não estaria com documentos em sua roupa. De acordo com as primeiras informações obtidas pela Polícia, uma pessoa teria acionado a PM, informando que estava indo para sua propriedade quando viu o corpo caído na estrada de chão, que vai para a chamada ilha do Ciro. Militares do 29º BPM (Itaperuna) que estavam em patrulhamento pelo bairro Caiçara foram verificar o fato e teriam encontrado o cadáver com perfurações aparentemente provocadas por tiros; a vítima estaria com tornozeleira eletrônica e um celular em sua mão esquerda. O local foi preservado para a realização da perícia e o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.

Informações anônimas que levem a Policia a desvendar o caso podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.