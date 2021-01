Imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 16:57 | Atualizado 18/01/2021 17:22

ITAPERUNA - A maior cidade do Noroeste Fluminense, Itaperuna, com mais de 100 mil habitantes deve receber 2.040 doses da vacina contra a Covid-19, com previsão de vacinação na primeira fase para 906 profissionais de saúde; 62 pessoas com 60 anos ou mais e deficientes que estão institucionalizados, além de 4 pessoas com deficiência que estão em instituições sociais. Total previsto de 973 itaperunenses imunizados na primeira fase, de acordo com dados preliminares da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Até o fechamento desta matéria a Secretaria Municipal de Saúde estava em reunião para ajustar novas informações sobre a vacinação, mas a previsão é de um posicionamento oficial ainda nesta segunda-feira (18/01). No último censo, o município contava com 103 224 habitantes. A SES pontua a possibilidade de que assim que as doses cheguem as cidades, as campanhas sejam iniciadas. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias.



Primeiro lote para o RJ - Nesta segunda-feira (18), o governador em exercício do Rio, Claudio Castro, foi a São Paulo, para buscar um lote inicial de 487.520 doses da vacina CoronaVac, aprovada neste domingo pela Anvisa. A indisponibilidade de voos de carreira para trazer doses de vacina ao Rio de Janeiro frustrou a expectativa do governo do Rio, que esperava a chegada dos imunizantes às 13h. A informação foi dada por meio da assessoria de imprensa do governo aos jornalistas que estavam reunidos para uma coletiva com o governador no Aeroporto Santos Dumont no início da tarde desta segunda-feira. O governo tenta negociar com empresas aéreas e estuda fretar um avião para buscar as doses em São Paulo. Outros estados terão o frete realizado pela FAB, não é o caso do Rio de Janeiro.



Segundo a assessoria, o governo tenta trazer as doses pelas empresas Gol e Azul, mas ainda não obteve êxito por indisponibilidade de voos. O Estado tenta trazer as doses até ás 17h desta segunda-feira, mas a logística ainda está indefinida.



*Mais informações atualizadas sobre Itaperuna em instantes.