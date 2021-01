Desde o início da pandemia, Itaperuna registrou 16.874 casos e 147 óbitos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 16:57 | Atualizado 18/01/2021 21:22

ITAPERUNA - A maior cidade do Noroeste Fluminense, Itaperuna, com mais de 100 mil habitantes deve receber 2.040 doses da vacina CoronaVac, da primeira fase da vacinação contra a Covid-19, nesta terça-feira, 19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação no município começará na próxima quarta-feira (20) e tem a meta de vacinar 969 pessoas, levando em consideração a perda operacional de 5% das vacinas. Cada pessoa receberá duas doses do imunizante, com intervalo de duas ou três semanas.

Essas doses serão destinadas ao primeiro grupo que contempla 34% dos trabalhadores de Saúde do município; pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (em asilos ou abrigos); e pessoas com deficiência institucionalizadas (internadas). Esse grupo será visitado por profissionais da saúde para a vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde ainda informa que as doses serão armazenadas em locais apropriados, conforme orientação do Ministério da Saúde, e são suficientes para atender todas as pessoas do primeiro grupo. “É muito importante que todas essas pessoas do primeiro grupo se vacinem. Nós já temos cientificamente comprovada a sua eficácia da vacina e, por isso, já estamos numa força tarefa para começar a vacinação nesta semana. Nossos profissionais de saúde foram treinados e vão até a essas pessoas para levar e aplicar o imunizante”, disse o Secretário de Saúde, Marcelo Ferreira.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan é uma vacina contendo o vírus SARS-CoV-2 inativado. Os estudos de soroconversão da vacina Sinovac/Butantan, demonstraram resultados de > 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e > 97% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.

Início da distribuição no RJ - O governo do estado começa a distribuir, às 6h desta terça-feira, 300 mil doses de CoronaVac para as 92 cidades do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no início da noite. Segundo a SES, até às 22h desta segunda-feira chegam ao Rio 180 mil imunizantes. E, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, mais 120 mil. É a primeira remessa de vacina contra a covid-19 a ser distribuída no Estado do Rio de Janeiro.



Enquanto isso, o Instituto Butantan e a Fiocruz aguardam o envio de insumos da China para a produção de mais doses da CoronaVac e AstraZeneca/Oxford, respectivamente.

*Reportagem atualizada às 21h20