Vacinação Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 16:07 | Atualizado 18/01/2021 16:44

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou quantas doses da Coronavac serão enviadas para cada um dos 92 municípios do estado. O Dia traz os detalhes das distribuições por cidades do Noroeste Fluminense, de acordo com dados integrados ao Ministério da Saúde (MS).



Nesta segunda-feira (18), o governador em exercício do Rio, Claudio Castro, foi a São Paulo, para buscar um lote inicial de 487.520 doses da vacina CoronaVac, aprovada neste domingo pela Anvisa. A indisponibilidade de voos de carreira para trazer doses de vacina ao Rio de Janeiro frustrou a expectativa do governo do Rio, que esperava a chegada dos imunizantes às 13h. O governo tenta negociar com empresas aéreas e estuda fretar um avião para buscar as doses em São Paulo. Outros estados terão o frete realizado pela FAB, não é o caso do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria, o governo tenta trazer as doses pelas empresas Gol e Azul, mas ainda não obteve êxito por indisponibilidade de voos. O Estado tenta trazer as doses até ás 17h desta segunda-feira, mas a logística ainda está indefinida.



Até o fechamento desta matéria a maioria das prefeituras do Noroeste Fluminense não divulgou oficialmente informações sobre a vacinação, mas a previsão da SES é que assim que as doses cheguem a cada município, as campanhas sejam iniciadas. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias.

Distribuição de doses no Noroeste Fluminense:

