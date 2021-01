Porciúncula recebe insumos para campanha de vacinação contra a Covid-19. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 15:06

PORCIÚNCULA - A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, recebeu no domingo, 18, a primeira etapa do plano emergencial de vacinação com o recebimento de agulhas e seringas descartáveis. Município deve receber 480 doses da vacina contra o novo coronavírus para a primeira fase da campanha. A escolta dos insumos foi feita por policiais do 29º BPM (Itaperuna).



O secretário Municipal de Saúde, Higino Lira, afirma que o plano de vacinação em Porciúncula já está pronto: “Estamos com o plano montado para começar. Apesar de o município, inicialmente, receber poucas doses, estamos reorganizando as prioridades para darmos início à vacinação na quarta-feira (20), se Deus quiser”, esclareceu o secretário.



Nesta primeira fase, no estado do Rio, serão imunizadas pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que estejam em abrigos, povos indígenas vivendo em terras indígenas e trabalhadores da Saúde, num total de 232.521 atendidos. A aplicação da vacina deve ocorrer em duas doses, com intervalo de 28 dias.

Escolta dos insumos para campanha de vacinação contra a Covid-19 foi feita por policiais do 29º BPM (Itaperuna). Foto: divulgação/PMP