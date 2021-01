Feriado de São Sebastião e recesso nas repartições municipais de Porciúncula , no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 19/01/2021 09:00

Porciúncula - O Prefeito de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, Leonardo Paes Barreto Coutinho, assinou nesta segunda-feira, 18, o decreto 2.193/2021, em que comunica a respeito do feriado municipal no dia 20 de janeiro instituído em homenagem a São Sebastião. O ato ainda estabelece ponto facultativo nos dias 21 e 22 de janeiro para as repartições públicas municipais. Os serviços considerados essenciais serão desenvolvidos normalmente.

