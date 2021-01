De acordo com o planejamento do governo municipal, a vacinação terá início nesta quarta-feira, dia 20. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 19/01/2021 12:58 | Atualizado 19/01/2021 14:41

ITAPERUNA - O primeiro lote com 2.040 unidades da vacina CoronaVac, do Instituto Butantam, contra a Covid-19, destinados à Itaperuna, no Noroeste Fluminense, chegou na manhã desta terça-feira, dia 19. A aeronave pousou no Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, às 09h50, com forte esquema de segurança da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil. O Governo do Estado também enviou os lotes do imunizante de Natividade, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Varre-Sai e Laje do Muriaé junto com a remessa de Itaperuna.

O prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, acompanhou a chegada da vacina, junto com o vice-prefeito, Emanuel Medeiros, o Nel, e o Secretário de Saúde, Marcelo Ferreira. “Realmente, acabamos de receber um lote de vacinas. Isso aí é uma vitória para todos nós. Toda a região também está recebendo. E vamos seguir o cronograma estabelecido pelos órgãos reguladores. Então, hoje é um dia de alegria para todos nós, porque a gente começa a combater esse vírus que ataca tanto o nosso povo”, disse o prefeito.



“Estamos muito felizes com a chegada da vacina e também ansiosos para começar a imunizar nossos itaperuneses”, ressaltou o secretário de Saúde, Marcelo Ferreira.



De acordo com a assessoria da prefeitura, o helicóptero da Polícia Militar saiu às 8h da capital e pousou em Miracema antes de chegar ao município. Assim que recebidas em Itaperuna, as vacinas foram levadas para o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, para o armazenamento adequado, e para sua segurança terá a presença 24h por dia de policiais do 29º BPM (Itaperuna). A vacinação na cidade começará nesta quarta-feira, (20), em pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (em asilos ou abrigos); pessoas com deficiência institucionalizadas (internadas) e 34% dos trabalhadores de Saúde. Os grupos serão visitados por profissionais da saúde para a vacinação. Cada pessoa receberá duas doses do imunizante, com intervalo de duas ou três semanas. Continua após foto.

Primeiro lote da vacina CoronaVac, do Instituto Butantam, contra a Covid-19. Foto: divulgação/PMI

Noroeste Fluminense - As doses estão sendo transportadas em vans, caminhões e em helicópteros da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Todas as cidades do estado receberão o imunizante ainda nesta terça-feira, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, lotes já foram enviados por aeronave ao interior do Rio, sendo distribuídos para Itaperuna; Varre-Sai; Porciúncula; Natividade; Bom Jesus de Itabapoana; Italva; Laje do Muriaé; São José de Ubá; Cambuci; Santo Antônio de Pádua; Aperibé; Itaocara e Cardoso Moreira.





Confira a reportagem com o quantitativo de doses recebidas por cada cidade do Noroeste Fluminense acessando o link: https://odia.ig.com.br/itaperuna/2021/01/6066938-coronavac-confira-quantas-doses-recebera-cada-municipio-do-noroeste-fluminense.html Veja mais fotos:

Aeronave pousou no Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Prefeito Alfredão acompanhou a chegada da vacina, junto com o vice-prefeito, Emanuel Medeiros, o Nel, e o Secretário de Saúde, Marcelo Ferreira. Foto: divulgação/PMI

Todas as cidades do Noroeste Fluminense já receberam o primeiro lote das doses da CoronaVac. Foto: divulgação/SES

