Munícipio contabiliza 485 casos ativos da doença. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/01/2021 12:05

ITAPERUNA - Chegou a 152 o número de mortos por Covid-19 em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (18). Em comparação ao levantamento oficial da última sexta-feira (15), que registrou 147 óbitos, houve um aumento de cinco falecimentos confirmados no intervalo.



O histórico de casos positivos é de 16.874 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 18 de janeiro. Ainda de acordo com os dados, 16.389 pacientes estão recuperados da doença e surgiram 333 novos casos. Munícipio contabiliza 485 casos ativos da doença.