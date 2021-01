Preso foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas na 143ª Delegacia Legal e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 11:00

Itaperuna - Um rapaz de 24 anos foi preso durante ação de combate ao tráfico de drogas, em um sítio localizado na Rodovia BR-356, zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O suspeito estava acompanhado por uma jovem 19 anos. Ao ser informado da denúncia, ele entregou aos militares 94 pinos de cocaína, meio tablete de maconha e dois rolos de papel filme. O envolvido contou ter recebido R$ 2 mil para guardar os materiais entorpecentes.



Durante levantamento de informações, os policiais foram ao bairro Aeroporto, onde reside o provável dono dos materiais. A mãe do suspeito contou que o homem de 26 anos não estava em casa. A moradora autorizou buscas, mas nada de irregular foi encontrado no imóvel.



O rapaz foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas na 143ª Delegacia Legal e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. O possível envolvido de 26 anos, que não havia sido localizado até o fechamento desta reportagem, também foi autuado nos mesmos crimes.